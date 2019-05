Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Räder entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfall am Kreisverkehr

Ein 32-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr in der Sulzbacher Straße in einen Kreisverkehr ein und stieß hierbei mit einem Fiesta-Fahrer zusammen, der den Kreisverkehr befahren hatte. Bei dem Zusammenstoß blieben die beiden Autofahrer unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro.

Backnang: Aufgefahren

8000 Euro ist die Schadensbilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen15.30 Uhr auf der B 14 ereignete. Auf Höhe der Krähenbachkreuzung erkannte ein 37-jähriger Audi-Fahrer zu spät das Stoppen eines vorausfahrenden Lkw und fuhr auf diesen auf. Verletzt wurde niemand.

Waiblingen: Kompletträder entwendet

Aus einer Tiefgarage in der Straße "Blütenäcker" wurden am Montag, zwischen 0:10 Uhr und 8:30 Uhr vier Leichtmetallräder in hochglanzschwarz entwendet. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Weinstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag zwischen 6:30 Uhr und 12 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Heinkelstraße geparkten VW T5 und entfernte sich im Anschuss unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen, Tel. 07151 950422.

Waiblingen: Unfall mit einer Verletzten

In der Emil-Münz-Straße ereignete sich am Montag, kurz nach 9 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde und rund 4000 Euro Sachschaden entstanden. Da ein 81 Jahre alter BMW-Fahrer seinen Blinker zu spät setzte, als er an einem geparkten Auto vorbeifahren wollte, wurde er vom 54-jährigen Fahrer eines Linienbusses zu spät erkannt. Dieser ging davon aus, dass der BMW ebenfalls am Straßenrand parkt und wollte an beiden Autos vorbeifahren. Als der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleitete, stürzte eine 51 Jahre alte Frau im Bus und verletzte sich leicht.

Weinstadt: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Eine 75 Jahre alte VW-Fahrerin übersah am Montagvormittag, kurz vor 10:30 Uhr, als sie von ihrem Grundstück auf die Kaiserstraße einfahren wollte, eine 57 Jahre alte Skoda-Fahrerin. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Schwaikheim: Zeugen nach Unfall gesucht

Am Montagnachmittag, gegen 13:30 Uhr befuhr eine 71 Jahre alte Ford-Fahrerin als letztes Fahrzeug einer Kolonne die Kreisstraße 1911 von Schwaikheim in Richtung Winnenden. Beim Versuch, einen vor ihr fahrenden Pkw mit Anhänger zu überholen, kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit dem Ford einer entgegenkommenden 20-jähriger Ford-Fahrerin. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wird nun der Fahrer des Autos mit Anhänger gesucht. Laut Zeugenaussagen war auf diesem der Schriftzug einer Gebäudereinigungsfirma angebracht. Der Fahrer des Gespanns sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 zu melden.

Waiblingen: Unfall auf der Bundesstraße

Am Dienstag, kurz nach 7 Uhr, bemerkte eine 29 Jahre alte Seat-Fahrerin, die auf der B14 in Richtung Stuttgart unterwegs war, zu spät, dass es auf der linken Fahrspur zum Rückstau kam. Kurz vor der Abfahrt Waiblingen-Nord fuhr sie zunächst auf den vor ihr fahrenden Audi einer 25 Jahre alten Frau auf und kollidierte anschließend mit einem Motorrad eines 16-jährigen Mannes. Der Jugendliche stürzte anschließend, nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er aber nicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 13.000 Euro. Die Bundesstraße musste in Fahrtrichtung Stuttgart zeitweise komplett gesperrt werden. Es kam danach im Berufsverkehr zu Beeinträchtigungen und Staus.

