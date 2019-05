POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten - Sachbeschädigung an PKW - Traktor rollt davon - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten - Sachbeschädigung an PKW - Traktor rollt davon - Sonstiges

Aalen (ots)

Frankenhardt: Mehrere PKW beschädigt

Vermutlich in der Mainacht wurden auf einem Firmengelände im Ostweg drei Fahrzeuge beschädigt. An zwei Fahrzeugen wurden alle Fensterscheiben eingeworfen und an einem Fahrzeug wurden die Spiegel abgeschlagen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Fichtenau: Traktor rollt davon

Am Dienstag um 17:30 Uhr kam es zu einem Unfall in der Dinkelsbühler Straße. Zwischen Schönbronn und Unterdeufstetten wollte ein 73-Jähriger von seinem Traktor absteigen, ohne dass dieser ausreichend gegen Wegrollen gesichert war. Der Traktor rollte etwa 300 Meter einen abschüssigen Gemeindeverbindungsweg hinunter und kollidierte dort mit einer Hecke und einem Baum. Beim Aufprall wurde der Traktorfahrer, der sich noch auf dem Traktor befand, leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

Am Dienstag zwischen 07:30 Uhr und 12.20 Uhr wurde ein PKW VW Polo, welcher in dieser Zeit auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Max-Eyth-Straße geparkt war, beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Dienstag gegen 17:30 Uhr in der Salinenstraße. Dort wurde ein geparkter Opel Adam beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich in diesem Fall vermutlich um einen silberfarbenen VW Polo mit ÖHR-Kennzeichen, welcher von einem etwa 25-30 Jahre alten Mann gefahren wurde. Der Fahrer hatte rötliche bzw. blonde Haare und eine Brille. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau. Bei diesem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Eine dritte Unfallflucht ereignete sich zwischen Dienstag, 14 Uhr und Mittwoch, 9 Uhr, im Breslauer Weg. Dort wurde ein am Straßenrand geparkter Fiat 500 im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Hinweise zu diesen Fluchten nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Hauswand mit Eiern beworfen

Mit etwa 15 Hühnereiern wurde eine Hauswand in der Straße In der Au am Dienstagabend gegen 22 Uhr beworfen. Hierbei entstand an der Wand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Vellberg: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag um 15 Uhr wollte eine 61-jährige Toyota-Lenkerin vom Nelkenweg nach links auf die Straße Am Waldblick abbiegen. Hierbei geriet die Toyota-Fahrerin auf die linke Fahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW eines 60-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

