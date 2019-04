Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Nachtragsmeldung zu schwerem Motorradunfall in Fellbach

Fellbach: (ots)

Der 23-jährige Mann, der am 17.04.2019 beim Motorradunfall in der Burgstraße schwer verletzt wurde, ist zwischenzeitlich leider seinen Verletzungen erlegen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei weitere Zeugen, die nähere Angaben zum Sachverhalt machen können. Für die Polizei sind folgende Fragen von besonderem Interesse:

- Wann sind die beiden jungen Männer losgefahren? - Wo hat deren Fahrt begonnen? - Ist das Motorrad der Marke Kawasaki mit Stuttgarter Zulassung bereits im Vorfeld im Bereich Untertürkheimer Straße / Weinberge aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 07904 94260 in Verbindung zu setzen.

Anbei die Ursprungsmeldung:

Fellbach: Motorradfahrer und Sozius schwer verletzt

Ein Motorradfahrer befuhr am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr die Burgstraße in Richtung Rommelshauser Straße. Im Kurvenbereich bei der Ochsenstraße kam er vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und musste hier dem Gegenverkehr ausweichen. Danach verlor der Biker die Kontrolle und stürzte. Auf dem Zweirad saßen zwei junge Männer im Alter von 22und 23 Jahren. Wer der beiden die Maschine lenkte, ist derzeit noch unklar. Der 23-Jährige zog sich beim Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu und musste an der Unfallstelle reanimiert werden. Danach wurde er vom Rettungsdienst wie auch der 22-jährige Schwerverletzte in ein Krankenhaus verbracht. Weil auch die Fahrereigenschaft am Mittwochabend nicht geklärt werden konnte und der Verdacht bestand, dass die jungen Männer alkoholisiert waren, wurden entsprechende Untersuchungen veranlasst. Die Auswertungen hierzu als auch die weiteren Unfalluntersuchungen dauern an.

