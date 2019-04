Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium aktuell telefonisch nicht erreichbar

Aalen (ots)

Nach einem Stromausfall vom Wochenende ist das Polizeipräsidium Aalen am Dienstsitz Böhmerwaldstraße 20 in Aalen aktuell telefonisch nicht erreichbar. Wie lange die Störung andauert ist noch nicht abzusehen. Wir arbeiten an einer Lösung.

Die Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit ist in der Zwischenzeit über Telefon 0172 8303306 oder 0174 3436545 erreichbar.

