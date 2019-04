POL-AA: Wolpertshausen: Lkw-Unfall auf Autobahn A6

Polizeipräsidium Aalen

Auf der Autobahn A6 in Richtung Heilbronn ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein Auffahrunfall, bei dem zwei Lkw-Fahrer verletzt wurden. Ein Sattelzugfahrer erkannte zwischen den Anschlussstellen Wolpertshausen und Schwäbisch Hall zu spät ein Stauende und krachte auf der rechten Fahrspur auf einen vor ihm stehenden Sattelzug. Dieser wurde wiederum auf einen weiteren Sattelzug aufgeschoben. Die Fahrerkabine des Verursacherfahrzeugs wurde beim Aufprall derart schwer deformiert, dass die Feuerwehr Ilshofen den Mann aus seinem Fahrzeug bergen mussten. Der schwerverletzte Unfallverursacher wurde vom Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in eine Klink verbracht. Der Fahrer des zweiten Sattelzugs wurde wohl leicht verletzt und musste ebenfalls in eine Klinik gebracht werden. Die Autobahn wurde gesperrt und der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Wolpertshausen ausgeleitet. Die Autofahrer werden gebeten, der Umleitungsstrecke U44 zu folgen. Die Feuerwehr Ilshofen war mit 32 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen im Einsatz. Von ihnen musste auch die Fahrbahn gereinigt werden, da aus den Unfallfahrzeugen Kraftstoff ausgelaufen ist. Die Autobahn in Richtung Heilbronn muss wohl bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge noch auf nicht absehbare Zeit gesperrt bleiben. Der Rückstau beläuft sich auf ca. 3 Kilometer (Stand 17.40).

