Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbrüche u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 06:50 Uhr einen in der Mörikestraße geparkten Mitsubishi und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Fellbach: Unfall mit zwei Verletzten

Gegen 13:20 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall in der August-Brändle-Straße zwei Personen leicht verletzt. Ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito wollte sein Fahrzeug im Bereich der dortigen Sackgasse wenden und übersah einen vorbeifahrenden Rollerfahrer. Dieser wurde vom Auto erfasst und stürzte. Sowohl der 17-jährige Fahrer als auch seine 13-jährige Mitfahrerin wurden beim Sturz leicht verletzt. Der Roller rutschte zudem noch gegen einen geparkten Skoda, an dem ebenfalls Sachschaden entstand. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1300 Euro.

Schorndorf: Bremskabel durchtrennt - Zeugen gesucht

Am Kleinkraftrad eines 16-jährigen, der das Zweirad am Mittwoch, zwischen 07:30 Uhr und 12:50 Uhr am Berufsschulzentrum in der Grabenstraße abgestellt hatte, wurde durch einen bisher unbekannten Täter das Bremskabel sowie der Bremsschlauch durchtrennt. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht, da der junge Mann die fehlende Bremswirkung glücklicherweise rechtzeitig bemerkte. Zeugen, die evtl. Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Schorndorf: Einbrüche in Firmen

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in zwei Firmengebäude in der Hegelstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten der Firmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus beiden Firmen Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet. Zeugen, denen in der Nacht etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schorndorf (07181 2040) zu wenden.

Schorndorf: Unfall mit drei Verletzten

Eine 18 Jahre alte Daimler-Fahrerin verursachte am Donnerstagabend, kurz nach 22:30 Uhr, einen Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand. Die Fahranfängerin kam von der Schlichtener Straße und wollte an der Kreuzung Burgstraße geradeaus in Richtung Schlichten fahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 44-jährigen Nissan-Fahrers, der die Burgstraße entlang fuhr. Beim Zusammenstoß wurden zwei 18-jährige Beifahrerinnen der Unfallverursacherin sowie der Nissan-Fahrer leicht verletzt. Die beiden jungen Frauen wurden mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 28.000 Euro, am Daimler entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Weissach im Tal: E-Bike entwedet

In der Straße Ginsterhalde wurde zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen ein E-Bike der Marke Bergamont im Wert von ca. 3500 Euro entwendet. Das schwarze Fahrrad war mit einem Schloss an einem Pfosten angekettet. Wer Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Fahrrades, welche mit einer 10-Gang-Schaltung und einem schwarz-weißem Akku ausgestattet ist, sollte sich bitte bei der Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/35260 melden.

Fellbach: Auffahrunfall

Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer musste am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Fellbacher Straße verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 25-jähriger Rollerfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr bei zu geringem Sicherheitsabstand dem Mercedes hinten auf. Der Zweiradfahrer blieb dabei unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf 2000 Euro beziffert.

Kernen im Remstal: In Gaststätte eingebrochen

In der Klosterstraße wurde am Donnerstag zwischen 2 Uhr und 7.45 Uhr in eine Gaststätte eingebrochen. Die Einbrecher haben im Gastraum einen Geldspielautomat gewaltsam geöffnet und die Einnahmen entwendet. Sachdienliche Hinweise die zur Tataufklärung beitragen könnten, werden nun von der Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell