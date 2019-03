Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand: 28.03.2019/20:00 Uhr - Brand in Entsorgungsfirma in Waiblingen

Aalen (ots)

Waiblingen - Brand bei Entsorgungsfirma

Am Donnerstag gegen 17:08 Uhr entstand in einer Entsorgungsfirma in Waiblingen in der Eisentalstraße ein Brand in einer Ballenpresse, in welcher Papier und Ordner geschreddert werden. Vermutlich durch Metallteile im Schreddermaterial kam es zu einem Funkenflug, weshalb das geschredderte Papier in Brand geriet. Bei dem Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung, durch welche insgesamt 6 Mitarbeiter der Firma im Alter von 33 - 54 Jahren Rauchgasvergiftungen erlitten und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

