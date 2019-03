Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Wildunfall

Auf der Fachsenfelder Straße erfasste ein 42-Jähriger am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr mit seinem Pkw VW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier verschwand nach dem Anprall im angrenzenden Gelände; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Geldbeutel entwendet

Am Dienstag in der Zeit zwischen 17.50 Uhr und 18.25 Uhr hielt sich ein 77-Jähriger in der Wilhelmstraße in Wasseralfingen auf. Dort wurde er von einem ihm unbekannten jungen Mann angesprochen und in ein kurzes Gespräch verwickelt. Per Handschlag verabschiedete sich der Unbekannte und ging in Richtung Schafgasse davon. Erst am Abend fiel dem 77-Jährigen dann auf, dass sein Geldbeutel, welchen er in seiner Jackentasche verstaut hatte, fehlt. Der Unbekannte ist ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank. Er sprach schwäbisch. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer dunkelbraunen Jacke. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstagnachmittag einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen Pkw BMW beschädigte, der auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße abgestellt war. Die Beschädigungen wurden gegen 15.45 Uhr bemerkt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw Honda beschädigte ein 73-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr einen in der Gartenstraße abgestellten Pkw Fiat, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Ellwangen: 7000 Euro Sachschaden

Auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Rötlen und Röhlingen missachtete ein 49-jähriger VW-Fahrer am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr die Vorfahrt eines 20 Jahre alten Audi-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Beim Ausparken seines Pkw VW Golf übersah ein 80-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr den hinter ihm vorbeifahrenden Pkw Hyundai einer 39-Jährigen und streifte diesen. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2200 Euro.

Jagstzell: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Auf rund 65.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen entstand. Kurz nach 9 Uhr missachtete ein 54-Jähriger an der Einmündung Renneckermühle / B 290 die Vorfahrt eines 26-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw Audi A6 und BMW blieben beide Fahrzeuglenker unverletzt. Durch die Wucht des Aufpralls kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort eine Gartenmauer und insgesamt 9 Zaunelemente.

Schwäbisch Gmünd: Dreimal Unfallflucht

Bei insgesamt drei Unfallfluchten entstand am Donnerstag ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. Zwischen 9 Uhr und 16.30 Uhr wurde der Pkw Skoda eines 43-Jährigen beschädigt, den dieser in der Jahnstraße abgestellt hatte. Der an dem Skoda entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Gegen 15.30 Uhr stellte ein 21-Jähriger fest, dass sein Pkw Opel, den er in der Lorcher Straße bei einem Autohaus abgestellt hatte, von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt wurde, wobei ein Sachschaden von ca. 4000 Euro entstand. Die Beschädigungen entstanden zwischen 12.45 Uhr und 15.25 Uhr.

Ein in der Rupert-Mayer-Straße abgestellter Pkw Skoda wurde am Donnerstagmittag zwischen 12.35 und 13.30 Uhr von einem unfallflüchtigen Fahrzeuglenker beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Hinweise in allen drei Fällen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Lorch: Holzzaun beschädigt

Vermutlich durch Dagegentreten beschädigten Unbekannte zwischen Mittwochmittag 12 Uhr und Donnerstagmorgen 8 Uhr mehrere Elemente eines Holzzaunes auf dem Areal der Stauferschule in der Schießhausenstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315.

Schwäbisch Gmünd: Unfall unter Alkohol

Mit mehr als anderthalb Promille verursachte am frühen Freitagmorgen ein 27-Jähriger einen Unfall. Der Mann befuhr gegen 4.30 Uhr mit seinem Skoda die Lorcher Straße stadtauswärts und wollte in die K3268 Richtung Großdeinbach einfahren. Hierbei war er wohl neben seiner Alkoholisierung auch zu flott unterwegs und prallte in die gegenüberliegenden Schutzplanken. Dabei blieb er unverletzt. An seinem Wagen entstand 6000 Euro Schaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Der 27-Jährie musste die Polizisten mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

