Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unachtsam abgebogen

Aalen (ots)

Wolpertshausen:

Unachtsam abgebogen Zu einem Unfall mit mindestens einer leicht verletzten Frau kam es am Samstagmorgen auf der Strecke zwischen Cröffelbach und der Einmündung Richtung Geislingen. Ein 16jähriger Schlepper-Fahrer fuhr von Cröffelbach Richtung Bühlerzimmern. Auf der langen Geraden in der Cröffelbacher Steige wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen und übersah hierbei eine 38jährige BMW-Fahrerin, welche gerade im Begriff war, diesen Schlepper zu überholen. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden von 15000 Euro. Hinter dem Schlepper fuhr zu diesem Zeitpunkt ein bislang unbekanntes Fahrzeug. Die Insassen dieses Fahrzeuges sind wichtige Unfallzeugen und werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel. 0791 400 555) zu melden.

