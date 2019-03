Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand eines Kindergartens

Aalen (ots)

Crailsheim: Aus bislang nicht bekannter Ursache brach am Samstagmorgen in einem Kindergarten in der Friedrich-Ebert-Straße ein Brand aus. Die beiden, über dem Erdgeschoss befindlichen Mehrfamilienhäuser konnten rechtzeitig evakuiert werden, so dass keine Personen zu Schaden kamen. Aus Sicherheitsgründen mussten die Bewohner kurzzeitig anderweitig untergebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim (Tel. 07951 480-0) zu melden.

