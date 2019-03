Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Polizei sucht Unfallstelle

Von einem Abschleppdienst wurde die Polizei in der Nacht zum Donnerstag zu einem unfallbeschädigtem Mercedes C-Klasse in die Schorndorfer Straße gerufen. Beim Kreisverkehr zur Stuttgarter Straße sei ein 46-jähriger Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine dortige Straßenlaterne gestoßen. Weil sich der geschilderte Unfallhergang von der Polizei nicht objektivieren ließ, bittet die Polizei Waiblingen nun um Zeugenhinweise. Der weiße Mercedes wies auf der rechten Fahrzeugseite mehrere Beschädigungen auf, an denen zudem farbige Lackantragungen gesichtet werden konnten. Es ist nicht auszuschließen, dass das Auto andernorts verunfallte und der Mercedes-Fahrer von dort flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch vermutlich zwischen von 23:00 Uhr bis 23:50 Uhr ereignete. Wer sachdienliche Angaben machen kann und im genannten Tatzeitraum einen fahrauffälligen weißen Mercedes im Bereich Weinstadt gesehen hat, wird gebeten dies dem Polizeirevier Waiblingen unter Tel. 07151/950422 mitzuteilen.

Fellbach: Beschädigter Porsche

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Donnerstag im Zeitraum von 10:50 Uhr bis 11:45 Uhr einen in der Tiefgarage eines Warenhauses in der Merowingerstraße abgestellten Porsche Boxter im Bereich der Fahrzeugfront. Die Polizei Fellbach sucht nun Zeugen zum Vorfall und nimmt Hinweise unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Alfdorf: Vandalismus am Kindergarten

Am Kindergarten beim Alten Rathaus wurden in der zurückliegenden Woche einbetonierte Metallrohre und einen dazugehörigen Zaun mutwillig beschädigt und umgeknickt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- EUR. Der Polizeiposten Welzheim bittet unter Tel. 07182/92810 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Unklarer Unfallhergang

Ein 41-jähriger Fahrer eines VW-Busses befuhr am Donnerstag kurz nach 8 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart. Kurz nach dem Stadttunnel geriet offenbar ein links neben ihm fahrender Opel-Fahrer auf seine Fahrspur, weshalb er nach rechts ausgewichen ist und am Bordstein seine Felgen beschädigte. Zur Klärung der Details bittet nun die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

