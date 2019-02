Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis (ots)

Backnang: Auto beschädigt

Gegen 05:00 Uhr wurde am Donnerstagmorgen die Seitenscheibe eines in der Gartenstraße geparkten Fiat eingeschlagen. Am Auto entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.

Backnang: Scheiben von Ladengeschäften beschädigt

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 06:00 Uhr wurden gleich bei zwei Ladengeschäften in der Schillerstraße die Scheiben der Eingangstüren beschädigt. An einem Geschäft wurde das Glas gänzlich eingeschlagen, der Schaden hier liegt bei rund 2000 Euro, bei einem anderen Laden wurde versucht die Glastüre einzuschlagen, was aber misslang. Dennoch entstand auch hier Sachschaden, etwa 1500 Euro. Gestohlen wurde nach bisherigem Kenntnisstand aus den Läden aber nichts. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 zu wenden.

Backnang: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 16:45 Uhr, wurde ein Opel, der auf einem Parkplatz in der Albertstraße abgestellt war, durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Unfallverursacher streifte den geparkten VW vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Schaden am geparkten Auto liegt bei rund 800 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang (Tel. 07191 9090) in Verbindung zu setzen.

