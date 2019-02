Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Unfall am Kreisverkehr - mehrere Verletzte

Winnenden: (ots)

Eine 70-jährige Fahrerin eines Renault Twingo befuhr am Dienstag kurz nach 20 Uhr die L 1140 von Berglen in Richtung Winnenden. Beim Einbiegen in den Hambacher Kreisel übersah sie einen Mercedes-Bus. Die 32-jährige Lenkerin der Mercedes V-Klasse konnte dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Renault zusammen. Die beiden Autofahrerinnen sowie die zwei im Mercedes-Bus sitzende drei und vier Jahre alte Kinder wurden leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell