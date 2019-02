Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Backnang - Autofahrer übersieht Linienbus

Am Freitag, gegen 14:50 Uhr, befuhr ein Linienbus die Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte. Eine 42-jährige Ford-Lenkerin befand sich in der Haltebucht neben der Fahrbahn. Beim Einfahren auf die Fahrbahn übersah sie den Linienbus und touchierte diesen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 EUR.

Backnang - Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Freitag, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger Motorradfahrer die Sulzbacher Straße in den Bleichwiesenkreisel. Er wollte die erste Ausfahrt in die Talstraße nehmen. An dem dortigen Fußgängerüberweg verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Die Ursache über den Kontrollverlust ist noch unklar. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Backnang unter der Rufnummer 07191/8929-90 zur Klärung des Unfallgeschehens in Verbindung zu setzen.

Schorndorf- PKW-Fahrer übersieht Fahrradfahrer

Am Donnerstag, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger Radfahrer die Stuttgarter Straße in Richtung Innenstadt. Ein 38-Jähriger BMW-Fahrer übersah den Fahrradfahrer als er zwischen zwei Autohäusern herausfuhr. Es kam zur Kollision. Der Fahrradfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert und erlitt mehrere Prellungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR.

