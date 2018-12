POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unglückliche (Lichter-)Verkettung, Mann niedergeschlagen, Randalierer Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots) - Backnang: Auto beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Berliner Ring der Seitenspiegel eines weißen Mercedes abgeschlagen. Zudem wurde der Kotflügel zerkratzt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Backnang unter Telefon 07191 909-0 zu melden.

Backnang: Auffahrunfall

Ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Montag gegen 15:00 Uhr auf der Weissacher Straße und übersah, dass ein 55-jährige Hyundai-Lenker vor ihm bremste, um in die Oberndorfer Straße abzubiegen. Der durch die Kollision entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Backnang: Verkehrsunfall - ein Leichtverletzter

Am Montagmittag gegen 12 Uhr rutschte ein 59-jähriger Roller-Lenker im Jakob-Bleyer-Weg mit dem Hinterrad weg. Der Roller kippte um und der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einem kurzen Aufenthalt im Rems-Murr-Klinikum in Winnenden, wurde der Mann wieder nach Hause entlassen.

Weissach im Tal: Auto beschädigt

Ein im Mühlweg geparkter Daimler einer Anwohnerin wurde am Montag in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Fellbach: Unfall mit mehreren Beteiligten

Auf der B14 kurz nach dem Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Waiblingen übersah am Montagabend gegen 18:30 Uhr der 24-jährige Fahrer eines Citroens, dass sich vor ihm der Verkehr staute. Daher fuhr er auf den vor ihm stehenden Audi eines 37-Jährigen auf und schob diesen auf den VW eines 18-Jährigen. Das Auto des Verursachers musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Fellbach: Auffahrunfall

5.000 Euro ist die Schadensbilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montagabend gegen 19:45 Uhr ereignete. Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Fellbacher Straße und wollte nach rechts in die Staufferstraße abbiegen. Dabei erkannte er nicht, wie ein vorausfahrender Autofahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr dem Mercedes hinten auf. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Herdersstraße in die Sebastian-Bach-Straße stieß am Montagmorgen gegen 8:35 Uhr ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer mit einem vorfahrtsberechtigten Polo-Lenker zusammen. Beide Autos wurden dabei an der Fahrzeugfront erheblich beschädigt. Die beiden Autofahrer blieben unversehrt.

Rudersberg: Randalierer auf Schulgelände

Randalierer haben am vergangenen Wochenende auf dem Schulgelände erheblichen Sachschaden angerichtet. Die unbekannten Täter hatten zwischen Freitagabend und Montagmorgen eine Eingangstüre mit der Beleidigung: "ACAB" besprüht. Mit einer Farbmarkierungswaffe wurde mehrfach gegen eine Gebäudefassade geschossen und es wurden vier Lampen aus der Verankerung gerissen. Außerdem wurde ein Zaun beschädigt und an zwei Verkaufsständen wurden die Zugangstüren und ein Fenster eingeschlagen.

Zeugenhinweise zu den Tätern erbittet der Polizeiposten Rudersberg, Telefon 07183/929316.

Schorndorf: Niedergeschlagen

Erst nachträglich wurde der Polizei eine Körperverletzung gemeldet, die sich in der Nacht zum Sonntag in der Neue Straße ereignet hat. Ein 25 Jahre alter Mann hatte zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr eine Gaststätte verlassen und war hierbei von einer unbekannten Personengruppe angegriffen und verletzt worden. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf, unter Telefon 07181/204-0, zu melden.

Remstal: Zweckentfremdung einer Mülltonne kann teuer werden

Einem Zirkus im Remstal wurde die Zweckentfremdung einer Mülltonne zu einer teuren Angelegenheit. Ein 32 Jahre alter Zirkus-Mitarbeiter hatte Ende vergangener Woche vier hochwertige Lichterketten im Wert von 5.000 Euro in zwei schwarzen Mülltonnen gelagert und am Eingang des umzäunten Geländes abgestellt. Am Tag der Müllabfuhr machte der Müllmann seine Arbeit und leerte die Tonnen. Allerdings waren an den Tonnen keine Deckel und keine Wertmarken angebracht. Möglicherweise wollte der Müllmann in der Adventszeit einfach nur nett sein und dem Zirkus einen Gefallen tun. Der Angestellte konnte die Leerung zwar noch beobachten, diese jedoch nicht mehr verhindern. Die Mülltonnen sind nun ungewollt leer und die Lichterketten kaputt.

Waiblingen: Auffahrunfall

4.000 Euro Gesamtsachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls von Montagmorgen. Gegen 9:10 Uhr befuhr eine 42 Jahre alte VW Tiguan-Lenkerin die Waiblinger Straße in Richtung Rundsporthalle. Dabei fuhr sie auf einen vorausfahrenden BMW eines 53-Jährigen auf.

Remshalden: LKW touchiert PKW

Der 21 Jahre alte Fahrer eines VW-Lieferwagens touchierte am Montag gegen 11:45 Uhr auf der Uferstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

Weinstadt: PKW beschädigt Laderampe von LKW

Eine 21 Jahre alte Daimler-Lenkerin wollte gegen 9:45 Uhr am Montag aus einem Parkhaus in der Strümpfelbacher Straße ausfahren. Dabei blieb sie mit ihrem Wagen an einer abgelassenen Laderampe eines geparkten LKW der Marke MAN hängen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Korb: Vorfahrtsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit 8.000 Euro Sachschaden kam es am Montag gegen 19:00 Uhr an der Kreuzung von Friedhofstraße und Südstraße. Eine 55 Jahre alte BMW-Lenkerin wollte hier aus der Friedhofstraße die Südstraße in Fahrtrichtung Lange Straße queren. Dabei übersah einen auf der Südstraße fahrenden Audi einer 29-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell