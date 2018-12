POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch - Diebstahl von Zaunelementen - Sachbeschädigung in Mehrzweckhalle - Unfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Am Montag um 19:40 Uhr wollte ein 54-jähriger Lenker eines Daimler-Benz aus einer Parklücke eines Hotels in der Straße Am Markt ausparken. Hierbei streifte er einen daneben geparkten PKW Ford. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Streifenwagen erfasst Reh

Am Montag um 17:35 Uhr befuhr ein Streifenwagen der Polizei die Hessentaler Straße in Richtung Steinbach. Kurz nach Ortsende Hessental rannten plötzlich drei Rehe unmittelbar vor dem Fahrzeug über die Straße. Eines der Tiere wurde, trotz einer eingeleiteten Vollbremsung, von dem Mercedes erfasst und so schwer verletzt, dass es anschließend von seinem Leiden erlöst werden musste. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Oberrot: Wohnungseinbruch

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag wurde auf der Rückseite eines Wohnhauses in der Zweisimmenstraße ein Fenster zum Schlafzimmer aufgehebelt und anschließend das Gebäude betreten. Aus einer Kommode wurde ein Umschlag mit etwa 2000 Euro Bargeld entwendet. Anschließend verließ der oder die Täter das Gebäude über die Haustüre. Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Gaildorf: Unfall beim Ausfahren aus Kundenparkplatz

Am Montag um 14:45 Uhr wollte eine 40-jährige VW Caddy-Fahrerin von einem Kundenparkplatz auf die Karlstraße einfahren. Als sie mit der Fahrzeugfront bereits in die Fahrbahn ragte, wurde das Fahrzeug von einem vorbeifahrenden Sattelzug gestreift und beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ilshofen: Diebstahl von Zaunelementen

Aus einem Grundstück in Ortsrandlage in der Birkenstraße in Eckartshausen wurden zwischen dem 01.12. und dem 08.12.2018 mehrere Gartenzaunelemente entwendet. Es handelte sich um zwei Gartentorflügel und diverse Gabionen-Elemente. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei etwa 1530 Euro. Die Zaunelemente wurden vermutlich mit einem Transporter oder einem PKW-Anhänger abtransportiert. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeugen oder dem Verbleib der Zaunelemente nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Blaufelden: Sachbeschädigung in Mehrzweckhalle

Am Samstag zwischen 0 Uhr und 3 Uhr wurde in der Mehrzweckhalle in der Schulstraße in der Toilettenanlage eine Trennwand aus der Verankerung gerissen und dabei auch die geflieste Wand beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise auf diese Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Crailsheim: PKW beschädigt

Ein blauer Opel Corsa, welcher am Volksfestplatz abgestellt war, wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag beschädigt. An dem Fahrzeug wurden das hintere Kennzeichen sowie der Heckwischer abgerissen. Zudem wurde der Kofferraumdeckel sowie die komplette linke Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Stimpfach: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Kirchstraße übersah am Montag um 15 Uhr eine 58-jährige Toyota-Fahrerin einen PKW BMW, dessen 51-jährige Lenkerin von der Kirchstraße in den Sägwiesenweg abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell