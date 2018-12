POL-AA: Ostalbkreis-Raum Aalen und Ellwangen: Unfälle, Drogenfahrt und Sachbeschädigungen

Aalen (ots) - Oberkochen: Unfall beim Abbiegen

Am Montagabend bog ein Pkw-Lenker gegen 22.30 Uhr von der Dreißentalstraße in zu engem Bogen nach links in die Carl-Zeiss-Straße ein und touchierte dabei den Pkw einer Fahrerin, die an der Einmündung nach rechts abbiegen wollte. Der Unfallverursacher, der vermutlich unter Alkoholeinwirkung stand, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Aalen hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen-Ebnat: Glätteunfall

Bei Schneeglätte kam ein 61-jähriger Audi-Lenker am Montagabend gegen 20 Uhr auf der Ebnater Steige in Fahrtrichtung Unterkochen nach links von der Fahrbahn ab, wo er zunächst zwei Warnbaken beschädigte und anschließend mit dem entgegenkommenden Kleinbus eines 38-Jährigen kollidierte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro beziffert.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Einen Schaden von ca. 2000 Euro verursachte am Montagnachmittag ein 22-jähriger Mercedes-Lenker, als er gegen 14.50 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke der Wiener Straße einen geparkten VW beschädigte.

Aalen: Auffahrunfall verursacht

Einen Auffahrunfall verursachte am Montagnachmittag eine 44-jährige Audi-Lenkerin, als sie gegen 13.30 Uhr auf der L 1084 kurz nach der Einmündung zur BAB-Auffahrt an einer Verkehrsinsel wendete. Ein nachfolgender 26-jähriger Seat-Lenker musste deshalb stark abbremsen, was ein 25-jährige Lenker eines VW Transporters zu spät erkannte und auffuhr. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Unfall im Parkhaus

In einem Parkhaus im Kälblesrain beschädigte ein 64-jähriger VW-Lenker am Montagmittag gegen 12 Uhr beim Ausparken den Smart einer 54-Jährigen und verursachte dadurch einen Schaden von ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

An einem geparkten Seat Ibiza, der zwischen Sonntag und Montag in der Virngrundstraße abgestellt war, wurde von Unbekannten der hintere linke Reifen zerstochen.

Die rechte Fahrzeugseite eines geparkten Pkw Chrysler zerkratzten Unbekannte, als das Fahrzeug am Sonntag zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr in der Straße Lange Furt abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt jeweils das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Geparkten Pkw beschädigt

Ein 63-jähriger Seat-Lenker verursachte am Montag gegen 13 Uhr einen Unfall, als er auf der Marienstraße in Richtung Dalkinger Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Galaxy beschädigte. Es entstand dadurch ein Schaden von einigen tausend Euro.

Ellenberg: Zu schnell unterwegs

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden eines Unfalls geschätzt, der sich am Montagmorgen auf der BAB 7 ereignete. Ein 36-Jähriger war gegen 6 Uhr mit seinem Transporter in Richtung Würzburg unterwegs, als einen Lastzug überholte. Dabei war er zu flott unterwegs und geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Er prallte dabei gegen die Schutzplanken und den Lastzug, der von einem ebenfalls 36-Jährigen gelenkt wurde. Beide Fahrer bleiben unverletzt.

Ellenberg: Mit Drogen unterwegs

Ein 38-jähriger Audi-Fahrer wurde am Montagnachmittag an der Rastanlage Ellwanger Berge einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er die BAB7 in Richtung Ulm befahren hatte. Bei der Überprüfung wurde gegen 14 Uhr festgestellt, dass der Mann unter der Einwirkung verschiedener Drogen stand. Zudem wurden jeweils einige Gramm Marihuana, Haschisch sowie Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Der Mann musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben sowie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro entrichten, da er in Deutschland keinen Wohnsitz hat. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt vorerst untersagt.

