POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nikolaus-Geschenk gestohlen, Notruf missbraucht, Diebstahl und Unfälle.

Waiblingen (ots) - Remshalden: Nikolaustag ohne Geschenk

Ein dreister Dieb hat in der Nacht zum Donnerstag vier Nikolaus-Geschenke gestohlen, die für Kinder vor einer Haustüre in Grunbach-Süd abgelegt waren. Die vier Kinder waren tief enttäuscht als sie am frühen Morgen die Haustüre öffneten und die erwarteten Geschenke fehlten. Wenigstens die mit Süßigkeiten gefüllten Schuhe hatte der Dieb zurückgelassen. Trost fanden die Kinder in ihren Klassenkameraden und Freunde im Kindergarten, die ihnen zum Teil Ersatzgeschenke machten.

Zeugenhinweise zum Dieb erbittet der Nikolaus und der Polizeiposten Remshalden unter Telefon 07151/72463.

Backnang: Notrufmissbrauch ist kein Spaß

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 18:45 Uhr aus einer Telefonzelle in der Schillerstraße wiederholt Notrufe getätigt. Die Anrufer hatten einen Brand und bei einem weiteren Anruf einen Streit in einem Hochhaus gemeldet. Da dem Disponenten der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle die Anrufe verdächtig vorkamen, bat er die Polizei zunächst um Überprüfung. Eine Streifenbesatzung stellte fest, dass alles in Ordnung war.

Es wird darauf hingewiesen, dass Notrufmissbrauch einerseits eine Straftat darstellt und zum Anderen solche schlechten Witze im schlimmsten Fall Menschenleben kosten können. Wenn Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wegen Falschmeldungen unnötig gebunden sind, kann es passieren, dass Menschen in echten Notlagen länger warten müssen.

Das Strafgesetzbuch sieht für Notrufmissbrauch gemäß § 145 StGB eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vor.

Waiblingen: Fahrrad gestohlen

Ein Fahrrad im Wert von circa 700 Euro hat ein Unbekannter zwischen Dienstag und Mittwoch gestohlen, welches an den Fahrradständern der Staufer-Realschule in der Mayenner Straße abgestellt war. Das Mountainbike der Marke Cube war mit einem Spiralschloss gesichert.

Schorndorf: Auto beim Einparken beschädigt

Beim Einparken in der Johann-Philipp-Palm-Straße hat am Donnerstag um 11:00 Uhr ein 80 Jahre alter Daimler-Fahrer einen geparkten Skoda beschädigt. An dem Daimler war hierbei ein Sachschaden von circa 5.000 Euro und an dem Skoda ein Schaden von circa 1.000 Euro entstanden.

Fellbach: Auffahrunfall im Kappelbergtunnel

Bei einem Auffahrunfall auf der B 14 ist am Donnerstagmorgen ein Sachschaden von circa 7.000 Euro entstanden. Ein Autofahrerin war kurz nach 08:30 Uhr in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als sie im Kappelbergtunnel am Stauende auf einen stehenden Pkw, Ford auffuhr. Der Ford wurde auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin und der Ford mussten abgeschleppt werden.

Backnang: Diebstahl aus Rohbau

Aus einem Rohbau in der Weissager Straße haben Unbekannte vermutlich in der Nacht zum Donnerstag Baumaschinen und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Hierbei hatte der Täter auch zwei abgeschlossene Lagerräume aufgebrochen. Es wurden Baustrahler, eine Leiter, Schlagbohrer, Akkuschrauber, Bohrhammer und andere Maschinen gestohlen. Der Sachschaden an den Türen wurde auf mehrere hundert Euro beziffert.

Allmersbach im Tal: Betrunkene Autofahrerin am frühen Morgen

Mit 2,4 Promille hat am frühen Donnerstagmorgen eine 32 Jahre alte Audi-Lenkerin auf der L 1080 zwischen Allmersbach und Heiningen einen Verkehrsunfall verursacht. Die betrunkene Frau war kurz vor 06:00 Uhr in Richtung Backnang unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen und einen Pkw. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Führerschein wurde einbehalten. Die 32-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell