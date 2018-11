POL-AA: 16Jähriger in Unterführung überfallen

Schwäbisch Gmünd (ots) - Ein 16Jähriger wurde am Freitagabend gegen 18 Uhr in der Bahnhofsunterführung in Richtung Taubental von zwei männlichen Personen angesprochen, mit Schlägen bedroht und aufgefordert Bargeld herauszugeben. Letztendlich übergab der Geschädigte einen geringen Bargeldbetrag an die Täter, worauf diese sich in Richtung Innenstadt entfernten. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den beiden Tätern machen können. Die zwei ausländischen Täter sprachen in einer dem Geschädigten nicht bekannten Sprache miteinander. Der erste Täter wird als ca. 180 cm groß mit dunklerem Teint beschrieben, von kräftige Statur und bekleidet mit einem dunklen, evtl. dunkelgrünem Parka, dunkler Mütze oder Basecap. Der zweite Täter soll ca. 175 bis 180 cm groß sein, von dünner Statur, hatte braune Augen und Haare, seitlich rasiert, oben länger und lockig. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans- oder Lederjacke mit weißem Fellkragen, weißen Schuhen und weißen Tennissocken. Der Geschädigte gibt weiter an, dass kurz nach dem Vorfall eine Frau am Tatort vorbeikam und ihre Hilfe angeboten hat. Diese Frau und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei telefonisch unter Tel. 07151/ 9500 zu melden.

