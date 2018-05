POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Handfeste Auseinandersetzung in Fitness-Studio - Swimmingpool beschädigt - Gaspedal mit Bremspedal verwechselt - Sonstiges

Rems-Murr-Kreis (ots) - Backnang: Geparktes Auto angefahren

Am Mittwochmittag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Murhardter Straße geparkten VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Es entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07191 909-0.

Fellbach: Auffahrunfall auf B14

Auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart kam es auf Höhe des Kappelbergtunnels am Mittwoch kurz vor 13 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 33-jähriger Opel Corsa-Fahrer erkannte zu spät, dass ein 29-jähriger Fahrer eines VW Sharan sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste. Durch den Zusammenstoß der Autos entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Kernen im Remstal: Auto beschädigt - Unfallgegner uneins

In der Talstraße kam es am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 50-jährige Halter eines in der Straße geparkten Fiat meldete, dass der 28 Jahre alte Fahrer eines VW Caddy mit seinem Wagen auf den Fiat aufgefahren wäre. Der Unfallgegner bestreitet dies. Der Fiat-Halter bemerkte den Schaden, als er das Fahrzeug verkaufen wollte. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife waren weder die Käufer des Fiat vor Ort, noch das Fahrzeug. Die Polizei Fellbach bittet daher Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 0711 5772-0 zu melden.

Fellbach: Handfeste Auseinandersetzung in Fitness-Studio

Ein 22-jähriger geriet mit einem 40 Jahre alten Mann in einem Fitness-Studio in der Waiblinger Straße in Streit. In der Folge schlug der 40-Jährige seinem jüngeren Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Eine dritte, bislang unbekannte Person schlug daraufhin dem älteren Mann mit der Faust in den Nacken. Auf dem Parkplatz des Fitness-Studios kam es dann anschließend zur verbalen Bedrohung durch den 40-Jährigen gegenüber dem jüngeren Mann. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Fellbach: Älterer Herr verwechselt Bremse mit Gaspedal

Gegen 17:30 Uhr wollte ein 79 Jahre alter Daimler-Fahrer sein Fahrzeug in eine Parklücke am Alten Kelterplatz einparken. Dabei streifte er einen dortigen Pfosten mit der Fahrzeugseite. Beim Zurücksetzen verwechselte der Senior vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal. In der Folge überfährt er zwei Holzpfosten und fährt auf einen dahinter geparkten LKW der Marke Renault auf. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 7.000 Euro.

Alfdorf: Swimmingpool beschädigt

In der Rosenstraße wurde ein Swimmingpool von unbekannten Tätern zerstört. Dabei machten sich die Täter sogar zweimal an dem Pool zu schaffen. Ein erster Schaden wurde bereits von Donnerstag, den 26.04.2018 auf Freitag, den 27.04.2018 festgestellt. Offenbar kehrten die Täter jedoch zwischen dem 27.04.2018 und dem 01.05.2018 an den Tatort zurück und machten sich abermals an dem Pool zu schaffen. Der Pool wurde letztlich irreparabel zerstört. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Schorndorf unter Telefon 07181 204-0.

Winnenden: Auffahrunfall auf Beschleunigungsstreifen

Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr ereignete sich an der Auffahrt zur B14 in Fahrtrichtung Backnang ein Auffahrunfall. Ein 18-jähriger wollte auf die B14 auffahren, musste jedoch aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Dies übersah eine dahinterfahrende 42-jährige Skoda-Lenkerin. Durch den Aufprall des Skoda auf den Smart entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Weinstadt: Rollerfahrer leicht verletzt

Eine 43 Jahre alte VW Passat-Lenkerin befuhr am Mittwoch gegen 16:15 Uhr die Strümpfelbacher Straße in Richtung L1201. Beim dortigen Abbiegevorgang in Richtung Strümpfelbach missachtete sie die Vorfahrt eines 60-jährigen Rollerfahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Rollerfahrer leicht verletzt. Das Zweirad der Marke Yamaha war nicht mehr fahrtüchtig. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 7.200 Euro.

Weinstadt: Auffahrunfall

Kurz vor 18 Uhr kam es am Mittwochabend zu einem Auffahrunfall. Ein 53-jähriger Jeep-Fahrer achtete auf der Kalkofenstraße am dortigen Kreisverkehr in Richtung Viadukt nicht auf den Verkehr und fuhr auf den Linienbus der Marke Mercedes Benz eines 29-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

