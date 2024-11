Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Foto des gestohlenen Transporters

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Salow (ots)

Am Wochenende wurde in einer Pressemitteilung berichtet, dass in Salow ein Firmentransporter gestohlen wurde. (Erstmeldung weiter unten eingefügt.)

Nach wie vor gibt es keine Anhaltspunkte, wo der Transporter, der Werkzeug im Wert von mindestens 10.000 Euro beinhaltete, sein könnte. Die Kriminalpolizei hofft, dass mit Hilfe der beiden Fotos jemand den Transporter wiedererkennt und einen sachdienlichen Hinweis geben kann.

Wer den auf den Fotos abgebildeten Transporter seit dem mutmaßlichen Stehlzeitraum zwischen dem 22.11.24, 19:30 Uhr und dem 23.11.24, 05:45 Uhr, gesehen hat, meldet sich bitte bei der Einsatzleitstelle unter der Telefonnummer 0395 / 5582 2224.

Erstmeldung:

Diebstahl eines Transporters in Salow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

In der Zeit vom 22.11.24, 19:30 Uhr, zum 23.11.24, 05:45 Uhr, kam es im Kastanienweg in Salow zum Diebstahl eines Transporters. Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten den dort abgestellten weißen Transporter Citroen Jumper mit dem amtlichen Kennzeichen MSE-B 183. Im Transporter befanden sich diverse hochwertige Werkzeuge. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 15.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Friedland, unter 039601/300224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell