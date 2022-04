Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Korrektur: Traktor in Röbel gestohlen

Röbel (ots)

Am gestrigen 07.04.2022 wurde der Polizei in Röbel der Diebstahl eines Traktors vom Firmengelände eines Landmaschinenhändlers angezeigt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zutritt zum umfriedeten Gelände der Firma und entwendeten in der Folge einen nicht zugelassenen Traktor des Herstellers Claas. Dabei handelt es sich um einen Arion 610 Hexashift mit hellgrüner Karosserie, weißem Dach und roten Felgen. Der Schaden wird mit knapp 152.000 Uhr beziffert.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg kamen am Tatort zur Spurensicherung zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel geführt. Möglicherweise wurde der Traktor unweit des Tatortes auf einen Tieflader verladen und abtransportiert. Zeugen, die dahingehend Beobachtungen gemacht haben, andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder Angaben zum Verbleib des Traktors machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931/ 848 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

