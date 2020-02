Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines Dreijährigen

Neubrandenburg (ots)

Am 01.02.2020 gegen 16:15 Uhr kam es in der Neubrandenburger Innenstadt am Eingang eines Einkaufszentrums zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer Körperverletzung zum Nachteil eines 3-jährigen deutsche Jungen.

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand waren ein 41-jähriger türkischer Vater mit seinem 3-jährigen Sohn im Begriff das Einkaufszentrum durch eine Drehtür in Richtung Treptower Straße zu verlassen. Zugleich betrat auch der 90-jährige Beschuldigte mit seinem Gehstock die Drehtür, um das Gebäude zu verlassen. Ohne Vorwarnung schlug der 90-jährige Deutsche plötzlich mit seinem Gehstock auf das Kind ein, weil ihm dieses wohl zu langsam war. Um weitere Angriffe gegen seinen Sohn abzuwehren, schubste der Vater den Beschuldigten beiseite. Der Beschuldigte fiel daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht am Kopf. Zeugen beobachteten den Sachverhalt und verständigten die Polizei sowie einen Rettungswagen.

Der Beschuldigte verhielt sich den eintreffenden Beamten gegenüber aggressiv und desorientiert. Er wurde nach einer ambulanten Behandlung im Klinikum in seine Betreuungseinrichtung gebracht. Das Kind wurde durch die Schläge am Kopf und an der Schulter ebenfalls leicht verletzt. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme begab sich der Vater eigenständig mit seinem Sohn in ärztliche Behandlung.

Die Beamten haben vor Ort eine Anzeige gegen den Beschuldigten wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zugleich wird auch gegen den Vater aufgrund des Verdachtes der Körperverletzung ermittelt.

