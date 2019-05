Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Verdichters von einer Baustelle in Feldberg

Feldberg (ots)

In der Zeit vom 20.05.2019 von 12:00 Uhr bis 12:40 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in 17258 Feldberg zum Diebstahl eines Verdichters von der dortigen Baustelle.

Nach jetzigem Kenntnisstand entfernten sich die Bauarbeiter während ihrer Mittagspause von der Baustelle. Bevor sie die Baustelle verließen, sicherten die Arbeiter den Verdichter mittels einer Kette an einem Bagger. Während der Abwesenheit der Arbeiter begaben sich unbekannte Täter auf die Baustelle, durchtrennten gewaltsam die Sicherungskette und entwendeten den Verdichter der Marke Wacker Neuson (BS50-2 EU). Das Baugerät hat einen Wert von ca. 2.000EUR.

Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden aufgenommen. Zeugen, die in der Zeit vom 20.05.2019 12:00 Uhr bis 12:40 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Bahnhofstraße in Feldberg gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981- 258 224 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell