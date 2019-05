Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Seniorentagespflege

Wesenberg (ots)

In der Zeit vom 12.05.2019 15:00 Uhr bis 13.05.2019 07:45 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in 17255 Wesenberg zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Seniorentagespflege.

Nach jetzigem Ermittlungsstand öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und stiegen so in das Gebäude ein. Anschließend begaben sie sich in ein Büro, brachen einen Schrank auf und entwendeten eine rote Metallkassette mit Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000EUR geschätzt. Die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Neustrelitz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981-258 224.

Kathrin Jähner

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg