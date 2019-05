Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 192 mit zwei leichtverletzten Personen

B 192 Krukow - Mallin (ots)

Am 14.05.2019 gegen 07:25 Uhr ereignete sich auf der B 192 zwischen Krukow und Mallin ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Nach dem jetzigen Kenntnisstand befuhr ein polnischer Fahrer eines Pkw Audi die B 192 aus Waren kommend in Fahrtrichtung Neubrandenburg. Zwischen den Ortschaften Krukow und Mallin geriet er plötzlich aufgrund von Sekundenschlaf in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Ford zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der Unfallverursacher und der Fahrer des Ford leicht. Beide Personen wurden anschließend zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 11.000EUR.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Gegenwärtig wird der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

