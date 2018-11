POL-NB: Einbruch in das Einkaufszentrum

Neustrelitz (ots) - Am 23.11.2018 in der Zeit von 02.00 Uhr bis 05:00 Uhr ist es zu einem Einbruch in das Einkaufszentrum in der Strelitzer Straße in Neustrelitz gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind bislang unbekannte Täter zunächst gewaltsam in ein Geschäft eingedrungen und haben dann die Ladenkasse gewaltsam aufgebrochen, in welcher sich aber kein Bargeld befand. Über die Räumlichkeiten dieses Geschäftes gelangten die Täter im Anschluss in den Innenbereich des Einkaufszentrums, wo sich beidseitig weitere Geschäfte befinden. Die Täter haben sich zu zwei Geschäften gewaltsam Zutritt verschafft, in dem sie die Glaseingangstüren zu den Geschäften eingeschlagen haben. Sie durchsuchten in beiden Fällen die jeweiligen Ladenkassen, welche aber beide leer waren. Somit haben die Täter nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird aber auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Die Tatzeit kann auf Grund der Schließung der Spielothek und der Feststellung des Einbruchs auf 02:00-05:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224.

