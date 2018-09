POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer

Neubrandenburg (ots) - Am 11.09.2018 gegen 11:45 Uhr kam es in der Woldegker Straße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer.

Ein 74-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Pkw Mercedes im Begriff von einem Grundstück eines Baumarktes im Gewerbegebiet Woldegker Straße in Neubrandenburg nach rechts in die Steinstraße einzufahren. Hierbei übersah er den auf dem Radweg fahrenden, von rechts kommenden Radfahrer, der auf dem Radweg in Fahrtrichtung Carlshöhe fuhr und es kam zum Zusammenstoß. Der 63-jährige Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer am Kopf und am Rücken. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3000,-EUR

