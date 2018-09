POL-NB: Diebstahl von Fahrzeugteilen von einem Ackerschlepper

Brunn (ots) - In der Zeit vom 08.09.2018 19:00 Uhr bis zum 10.09.2018 07:00 Uhr ist es zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen auf einem Firmengelände in der Friedländer Straße in Brunn gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das umfriedete Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes begeben und dann von einem Ackerschlepper der Marke Fendt das Kombiinstrument, ein Steuergerät, die komplette Bedieneinheit für den Frontarm und die Arbeitshydraulik entwendet. Dabei ist aufgefallen, dass die entwendeten Gegenstände von den Tätern fachmännisch ausgebaut wurden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und Sicherung vor Ort. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, richten diese bitte an die Polizei in Friedland unter 039601-300 224.

