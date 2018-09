POL-NB: Einbruch in einen Döner-Imbiss in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 08.09.2018 21:00 Uhr bis 09.09.2018 07:15 Uhr kam es in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg, in der Nähe der Schwimmhalle, zu einem Einbruch in einen Döner-Imbiss.

Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in den Imbiss ein und entwendeten eine Registrierkasse. Außerdem durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und Behältnisse nach Wertsachen und warfen Gegenstände um. Der entstandene Sach- und Stehlschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz. Wir bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell