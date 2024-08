Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte Täter stehlen Diesel in Wussentin und Greifswald (LK V-G)

Anklam (ots)

Am Wochenende (Tatzeitraum: Freitag 09.08.2024, 16:30 Uhr, bis Montag 12.08.2024, 06:30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter rund 560 Liter Diesel-Kraftstoff von einer Baustelle für Windkraftanlagen auf einem Feld bei Wussentin entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben der oder die Täter die Tankdeckel von drei Baumaschinen (Bagger, Radlader und Siebmaschine) geöffnet und anschließend die 560 Liter Diesel aus den Tanks der Fahrzeuge abgezapft. Durch den Kraftstoffdiebstahl ist ein Schaden von ca. 900 Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Anklam unter 03971 2512224, der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Im gleichen Tatzeitraum entwendeten unbekannte Täter auch in Neuenkirchen bei Greifswald rund 90 Liter Diesel aus einem LKW und stahlen dessen Kennzeichen. Der LKW Stand zum Tatzeitpunkt auf einem Firmengelände an den Marktflecken in Neuenkirchen. Um an den Diesel zu gelangen wurde der Tank des LKW aufgebrochen wobei ein Schaden in Höhe von ca. 70 Euro entstanden ist. Durch den Kraftstoffdiebstahl und den Diebstahl der Kennzeichentafel ist zudem ein Schaden von ca. 180 Euro entstanden.

In diesen Fall ermittelt ebenfalls die Kriminalpolizei und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Greifswald unter 03834 540-224, der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell