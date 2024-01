Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Nachmeldung zum Wohnungsbrand mit einer getöteten Person in Pasewalk

Pasewalk (ots)

Wie bereits berichtet wurde, kam es am Samstagabend (27.01.2024, gegen 22:40 Uhr) zu einem Brand in einer Wohnung in der Robert-Koch-Straße in Pasewalk (siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5701183). Zur Unterstützung der kriminalpolizeilichen Arbeit wurde heute ein Brandursachenermittler als Sachverständiger eingesetzt. Nach Abschluss der ersten Arbeiten am Brandort kann derzeit weder ein technischer Defekt noch ein Fehlverhalten ausgeschlossen werden. Die Untersuchungen des Sachverständigen sowie die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu dauern an.

