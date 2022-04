Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebe stehlen Boot samt Trailer in Loitz

Loitz (ots)

Am Abend des 21.04.2022, gegen 21 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in eine Garage eines Garagenkomplexes in der Straße Glashütte in Loitz gemeldet. Unbekannte Täter sollen im Tatzeitraum zwischen Anfang März und dem 21. April 2022 unter anderem ein Sportboot samt Trailer entwendet haben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zur Garage, indem sie mehrere Schlösser und Verriegelungen beschädigten. Aus der Garage entwendeten die Diebe neben dem Sportboot mit Außenbordmotor und Trailer auch diverses Werkzeug, Gartenarbeitsgeräte, Elektrogräte und Angelzubehör. Insgesamt ist dem Geschädigten durch den Diebstahl ein Schaden von ca. 52.000 Euro entstanden.

Der Kriminaldauerdienst hat Spuren am Tatort gesichert und die Kriminalpolizeiinspektion Anklam ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen in Loitz gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier in Greifswald unter 03834 540-224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

