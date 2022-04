Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Kraftstoffdiebe in Vorpommern-Greifswald gestellt

Vorpommern-Greifswald (ots)

Seit Jahresbeginn wurden der Polizei in Vorpommern-Greifswald insgesamt 30 Fälle von Kraftstoffdiebstahl (ohne Tankbetrug) gemeldet (Stand: 19.04.2022). Mit 12 Fällen wurden die meisten Taten im März begangen, für den Monat April sind bislang sechs Anzeigen eingegangen.

So wurden in der Nacht vom 10.03. zum 11.03.2022 in einem Waldgebiet gegenüber des Parkplatzes Grubenhagen (bei Greifswald) zwei Kraftstofftanks einer Forstmaschine angegriffen und insgesamt 800 Liter Diesel gestohlen. Wenige Tage später wurden auf einer Baustelle in Schmoldow bei Bandelin zwei Baumaschinen angegriffen und insgesamt 400 Liter Diesel gestohlen. Ein weiterer Fall ereignete sich in der Zeit vom 17.03. zum 21.03.2022 auf einer Baustelle am Windpark Dennin. Dort wurden insgesamt fünf Baumaschinen angegriffen und insgesamt 850 Liter Diesel gestohlen.

Am Abend des 10.04.2022 entwendeten zwei deutsche Männer im Alter von 34 und 38 Jahren auf einer landwirtschaftlichen Fläche zwischen Buchholz und Roidin (bei Alt Tellin) ca. 250 Liter Diesel von zwei Arbeitsmaschinen. Durch installierte Überwachungstechnik erfuhr der Geschädigte von dem Diebstahl und informierte sofort weitere Personen, die die beiden Täter vor Ort stellen und wenig später an die Polizei übergeben konnten. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen konnte die Kriminalpolizei bei dem Hauptverdächtigen mehrere hundert Liter Kraftstoff sicherstellen. Derzeit wird geprüft, inwiefern der Kraftstoff anderen Taten zugeordnet werden kann. Seit diesem Vorfall ist die Anzahl der Taten an Kraftstoffdiebstählen in Vorpommern-Greifswald rückläufig.

Nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei ist von unterschiedlichen Tätern auszugehen, die im Landkreis Vorpommern-Greifswald Kraftstoffdiebstähle begehen. Das lässt sich insbesondere aus den verschiedenen Begehungsweisen erkennen. Im Fokus stehen dabei insbesondere Baustellenfahrzeuge und Tanklager von Firmen, die nachts nicht besetzt sind.

Die Polizei achtet insbesondere bei den Streifenfahrten auf Baustellen und abgestellte Bau- und Arbeitsmaschinen. Bei auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen wird die Polizei auch Kontrollen in Erwägung ziehen. Sollten Bürgerinnen und Bürger auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen bemerken, so wird um eine Information an das zuständige Revier gebeten. Die Polizei wird den Hinweisen in jedem Fall nachgehen.

Die Polizei empfiehlt vor diesem Hintergrund, die Bau- und Arbeitsmaschinen so zu betanken, dass sie zum Ende der Arbeitsphase leer sind. Kraftstoffbehälter und Fahrzeuge mit vollen Tanks sollten an gut beleuchteten und belebten Stellen abgestellt werden. Das Anbringen von Überwachungstechnik hat im genannten Fall zum Erfolg geführt, weshalb diese ebenfalls empfohlen wird.

