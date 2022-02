Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: 39.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall auf der B 111 bei Wolgast

Wolgast (ots)

Am Freitag, den 11.02.2022, gegen 11:15 Uhr kam es auf der B 111 zwischen Wolgast und Lühmannsdorf zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein aus der Region Wolgast kommender 32-Jähriger mit seinem VW Transporter samt Anhänger die B 111 aus Wolgast kommend in Richtung Lühmannsdorf. Zirka 20 Meter vor der Abfahrt Buddenhagen übersah der 32-Jährige, dass der vor ihm befindliche PKW VW Passat verkehrsbedingt gehalten hatte. In Folge der Unaufmerksamkeit für der Fahrer des Transporters auf den VW Passat auf, an dessen Steuer ein 61-Jähriger Fahrzeugführer von der Insel Rügen saß. Durch den Aufprall wurde der VW Passat dann auf den davor haltenden PKW Renault einer 71-jährigen Fahrzeugführerin aus Potsdam aufgeschoben. Sie hatte verkehrsbedingt gehalten, da ein Fahrzeug vor ihr, von der B 111 nach links in Richtung Buddenhagen, abgebogen war.

Insgesamt ist bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 39.000 Euro entstanden. Alle beteiligten Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.

Während der Einsatz- und Bergungsmaßnahmen musste die B 111 für ca. 60 Minuten halbseitig gesperrt werden, weshalb es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kam.

Alle beteiligten Personen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell