Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Brand mit hohem Sachschaden in Wolgast

Wolgast (ots)

Gestern Abend (01.02.2021, 18:30 Uhr) kam es in einem Verwaltungsgebäude einer Technikfirma in der Nexöer Straße in Wolgast zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde dieser in einem Raum, in dem sich das Abluftsystem für die Schweißanlagen befindet, ausgelöst. Ein technischer Defekt wird angenommen. Hinweise für das Vorliegen einer Straftat liegen nicht vor. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden, beträgt jedoch sehr wahrscheinlich eine sechsstellige Summe.

Insgesamt waren 43 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Hohendorf, Wolgast und Zemitz zur Brandbekämpfung im Einsatz.

