Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Rubenow

Rubenow/Wolgast (ots)

Heute Morgen (09. Januar 2020, gegen 04.30 Uhr) fuhren Polizeibeamte des Polizeireviers Wolgast nach Rubenow, weil ein Hausfriedensbruch gemeldet wurde. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt: Ein 25-jähriger Mann befand sich auf dem Grundstück des Anrufers, demzufolge ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Der Mann, der augenscheinlich rauschmittelbeeinflusst war, verließ zunächst die Örtlichkeit und versteckte sich, sprang aber wenig später an den Streifenwagen, riss die Fahrertür auf und versuchte, den Kollegen aus dem Auto zu ziehen. Dabei wurde der Polizeibeamte leicht verletzt, dem 25-Jährigen gelang es jedoch - auch dank des Einschreitens durch den Kollegen - nicht, ihn aus dem Fahrzeug zu ziehen. Daraufhin flüchtete er zunächst, die beiden Streifenbeamten konnten ihn aber kurze Zeit später stellen und ihn in Gewahrsam nehmen. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Da der Verdacht auf Beeinflussung durch Betäubungsmittel bestand, erfolgte bei dem 25-Jährigen eine Blutprobenentnahme. Zudem steht der Mann im Verdacht des räuberischen Diebstahls, welcher sich am Vortag (08. Januar 2020, gegen 17.45 Uhr) in der Wolgaster Makarenkostraße ereignete. Er soll diverse Lebensmittel und Tabakwaren in einem Supermarkt entwendet haben. Nachdem eine Mitarbeiterin ihn aufhalten wollte, schubste er sie zur Seite und flüchtete. Bei der Flucht wurde zudem ein weiteres Auto beschädigt. Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern derzeit noch weiter an.

