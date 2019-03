Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbruchsdiebstahl in einem Grillhaus in Pasewalk

Pasewalk (ots)

Am 15.03.2019 um 08:02 Uhr wurde ein Einbruchsdiebstahl in Pasewalk gemeldet. Der Betreiber zeigte den Beamten ein aufgeschnittenes Gitter und ein dahinter eingedrücktes Fenster. Der/ die Täter verschafften sich somit Zugang in die Küche des Grillhauses. Am Grillhaus ist eine Überwachungskamera angebracht. Der Betreiber konnte ein Überwachungsvideo des Einbruchs zeigen. Auf diesem war ein Täter zu erkennen, welcher mit Schuhen, langer Hose und einem Kapuzenpullover bekleidet war. Laut Aufzeichnung betrat der Täter um 00:02 Uhr das Grillhaus. Aus dem Verkaufsraum wurden 200, 00 Euro entwendet. Der Lieferwagen des Betreibers, Peugeot Bipper, wurde unbefugt benutzt und hinter dem Gebäude abgestellt. Der entstandene Schaden beträgt 1000, 00 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeihauptrevier Pasewalk, Tel: 03973 220 224, zu melden.

