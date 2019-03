Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Hohe Sachschäden durch Besprühen in Anklam, Täter gab Taten zu

Anklam (ots)

Die Polizei berichtete bereits am 07.03.2019 über hohe Sachschäden durch Besprühen u.a. Ärztehaus etc. in Anklam. Durch das Kriminalkommissariat Anklam konnte ein polizeilich bekannter Täter ermittelt werden. Der 22 jährige Täter gab zu, in der Zeit vom 06.02.2019 bis zum 07.03.2019 , 15 Sachbeschädigungen begangen zu haben. Durch die Sachbeschädigungen ist ein Gesamtschaden von ca. 13 000 Euro entstanden. Die Sachbeschädigungen wurden im gesamten Stadtgebiet von Anklam begangen. Als Motiv nannte der Täter, Graffiti ist mein Hobby.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Jörg-Peter Käding

Telefon: 03971-2513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell