POL-ANK: Auffahrunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden

Mölschow (ots) - Am 04.05.2018 gegen 08:30 Uhr kam es auf der B111, Höhe Abzweig Krumminer Tannen, zu einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Ein PKW Skoda gefolgt von einem PKW Nissan, Mercedes Transporter und einem PKW Mercedes befuhren die B111 aus Richtung Bannemin kommend in Richtung Wolgast. Der 33-jährige Fahrer des Skoda hatte an der Kreuzung "Krumminer Tannen" die Absicht nach links abzubiegen und musste verkehrsbedingt warten. Die dahinter fahrende 46-jährige Fahrerin des PKW Nissan hielt ebenfalls ihr Fahrzeug an und wartete. Der PKW Mercedes, besetzt mit einer 26-jährigen Fahrerin und einer 59-jährigen Beifahrerin sowie der 60-jährige Fahrer des Mercedes Transporters fuhren auf die beiden wartenden Fahrzeuge auf. Die beiden Frauen aus dem PKW Mercedes wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Drei der vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin

Sabrina Kulz

Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell