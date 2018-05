POL-ANK: Drei Wildunfälle innerhalb von einer Stunde

Wolgast (ots) - Im Zuständigkeitsbereich des Polizeirevier Wolgast krachte es innerhalb von einer Stunde gleich drei mal. In der Zeit von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr kam es in der Nähe der Ortschaften Brünzow, Bandelin und Vitense zu jeweils einem Wildunfall. Bei Brünzow stieß ein PKW mit einem Reh zusammen; Sachschaden: 1.000 Euro. In der Nähe von Bandelin kam es auch zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Reh mit 300 Euro Sachschaden. In der Nähe von Vitense, auf der L263, überquerte ein Marderhund die Fahrbahn und verursachte bei der Kollision mit einem PKW einen Schaden in Höhe von 1.200 Euro.

