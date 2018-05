POL-ANK: 76-jährige Frau kracht in Hauswand

Der verunfallte PKW an der Hauswand Bild-Infos Download

Usedom (ots) - Am 02.05.2018 gegen 12:00 Uhr befuhr eine 76-jährige Frau mit ihrem PKW VW die Anklamer Straße in Usedom mit Fahrtrichtung Anklam. In einer Rechtskurve kam sie vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal in eine Hauswand. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden wird mit ca. 13.000 Euro beziffert. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

