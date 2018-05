POL-ANK: Entschärfung von zwei Bomben aus dem 2. Weltkrieg

Polzow (Pasewalk) (ots) - Am 02.05.2018 werden gegen 16:00 Uhr zwei Bomben aus dem 2. Weltkrieg durch den Munitionsbergungsdienst in der Nähe der Ortslage Polzow entschärft. Als Vorsichtsmaßnahme ist vorgesehen die Bewohner des Dorfes Polzow bis 15:30 Uhr zu evakuieren. Im Anschluss beginnt der Munitionsbergungsdienst mit den Entschärfungsarbeiten. Ob es bei der Entschärfung bleibt oder zu einer Sprengung kommen wird, kann noch nicht gesagt werden. Genauso offen bleibt der Zeitraum, den die Entschärfungsarbeiten in Anspruch nehmen. Die B104 wird für den Zeitraum der Arbeiten ebenfalls vorsorglich voll gesperrt.

