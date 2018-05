POL-ANK: 24-jähriger fährt betrunken gegen zwei parkende PKW

Viereck bei Pasewalk (ots) - Am 01.05.2018 gegen 03:00 Uhr versuchte ein 24-jähriger seinen PKW Seat aus einer Parkbucht, in der Hauptstraße in Viereck, auszuparken. Vor ihm stand ein PKW VW und hinter ihm ein PKW Suzuki. Während des Ausparkmanövers stieß er mit beiden Fahrzeugen zusammen. Die Besitzerin des PKW VW befand sich zum Unfallzeitpunkt mit weiteren Insassen im ihrem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Bei dem 24-jährigen wurde Atemalkoholgeruch festgestellt, ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 0,79 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutprobenentnahme zur Feststellung des Blutalkoholgehaltes durchgeführt sowie der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen beträgt ca. 4.000 Euro.

