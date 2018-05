POL-ANK: Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Zinnowitz (ots) - Am 29.04.2018 in der Zeit von ca. 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr durchtrennten Unbekannte den Standfuß eines Zigarettenautomaten in der Neuen Strandstraße in Zinnowitz und entwendeten den Automaten samt Inhalt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2.000 Euro. Der Polizei in Heringsdorf liegen bereits erste Hinweise durch Zeugen vor. Es wird jedoch nach weiteren Zeugen gesucht, welche die Tat beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378/2790 entgegen.

