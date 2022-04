POL-HST: Drogenfund in einer Wohnung auf Rügen

Putbus (ots) - Am gestrigen Montagmorgen, dem 04.04.2022 wurde der Bergener Polizei ein Einbruch in das Gemeindegebäude der Kirche Putbus gemeldet. Der Gebäudekomplex in der Alleestraße in Putbus besteht aus der Schlosskirche, dem Pfarramt und einer Kindertagesstätte. Nach ersten Erkenntnissen haben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit ...

mehr