Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Pony geht alleine auf Entdeckungstour

Bild-Infos

Download

Grimmen (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (02.11.2021) gegen 23:30 Uhr, meldete ein Anrufer der Polizei ein freilaufendes Pony vor einem Supermarkt in der Orenburger Straße in Grimmen.

Das circa ein Meter hohe, braun-weiße Pony war sehr scheu und lief immer wieder weg. Letztendlich gelang es einem Pferdehalter aus der Gemeinde Grimmen das Tier einzufangen. Das Pony musste die Beamten zunächst auf die Wache begleiten und wurde dann von dem Pferdehalter, dem es gelang das Pony einzufangen, mit einem Anhänger abgeholt und erst einmal in Obhut genommen.

Der Eigentümer des Ponys ist derzeit unbekannt.

Die Polizei bitte Zeugen, die Hinweise zu dem Besitzer machen können oder den Besitzer selbst, sich bei der Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326-570 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell