POL-HST: Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen zu Einbruch in ein Rügener Hotel

Glowe (ots) - Die Kriminalpolizei der Kriminalaußenstelle Sassnitz ermittelt in einem Fall des Einbruchs in ein Hotel in Glowe und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Die Polizeiinspektion Stralsund berichtete bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4044898.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen zwei bislang unbekannte Tatverdächtige, in der Nacht von Sonntag zu Montag, dem 27.08.2018, in das Hotel "Ostseeperle" in Glowe ein. Im Zeitraum zwischen 01:35 Uhr und zirka 02:00 Uhr entwendeten die Tatverdächtigen aus dem Büro einen Tresor mit den Einnahmen vom Wochenende.

Resultierend aus der Spurenauswertung ist davon auszugehen, dass der Tresor durch die beiden Personen mit einer Sackkarre abtransportiert und auf die gegenüberliegende Straßenseite geschafft wurde, um diesen anschließend in einen Pkw zu verladen. Hierbei soll ein Lkw an den mutmaßlichen Dieben vorbeigefahren sein, welche sich zunächst hinter einem Pkw versteckt hielten.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, welche im o.g. Zeitraum Personen mit einer Sackkarre im Bereich des Hotels gesehen haben. Insbesondere der Fahrer des Lkw wird dringend gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei in Sassnitz (Tel. 038392/3070) oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden, da er eventuell sachdienliche Hinweise geben kann.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell