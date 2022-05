Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrseinschränkungen zum 23. Bikergottesdienst am 8. Mai 2022 in Bad Doberan und Umland

Bad Doberan (ots)

Motorradfahrer aus dem ganzen Land werden zur gemeinsamen Motorradausfahret des 23. Bikergottesdienstes in Bad Doberan erwartet. Um 09:00 Uhr starten die Sternfahrten in Satow am Rewe-Markt, in Neubukow am Marktplatz und am Ostseepark Sievershagen. Die Biker beginnen um 11:00 Uhr mit ihrer gemeinsamen Ausfahrt. Die Polizei wird mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort sein und für einen möglichst reibungslosen Ablauf sorgen.

Auf der folgenden Strecke kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Bad Doberan, Kröpelin, Neubukow, Bastorf, Umgehungsstraße von Kühlungsborn, Dammchaussee Bad Doberan zurück zum Münster.

Bitte zeigen sie Verständnis füreinander.

