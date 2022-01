Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Maskierte Täter erbeutete von Mitarbeiterin eines Supermarktes Geld

Laage (ots)

Am 24.01.2022 kurz vor Ladenschluss um 20:00 Uhr kam es im SB-Markt in Laage zu einem räuberischen Diebstahl. Die noch allein anwesende Mitarbeiterin befand sich im Markt, als eine männliche Person sie zur Kasse rief. Als sie sich näherte nahm sie wahr, dass diese ihr unbekannte männliche Personen einen waffenähnlichen Gegenstand entgegenstreckte und sie mit "Geld her!" zur Herausgabe dessen aufforderte. Nach der Übergabe des Geldes verließ er den Markt in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass 360 Euro herausgegeben wurden. Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Anzeigenaufnahme, Tatortarbeit und erste Befragung der Mitarbeiterin im Einsatz. Der männliche Tatverdächtige ist ca. 25-30 Jahre als, 185 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er war bekleidet mit einer grauen Mütze, dunkler Jacke und trug zur Tat ein schwarzes Tuch über dem Mund.

Wer etwas beobachtet bzw. gehört hat oder Hinweise zum möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bützow, Telefon 038461-4240, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

